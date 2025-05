Die BellAir-Italia

Die italienische Zivilluftfahrtbehörde ENAC hat eine Änderung ihrer Bestimmungen zur Mitnahme von Haustieren in Flugzeugen bekanntgegeben: Ab sofort dürfen Hunde und Katzen in der Kabine mitfliegen – wenn für sie ein eigener Sitzplatz gebucht wird. Das müssen wir direkt mal in der Praxis ausprobieren...