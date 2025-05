Die Tierdocs: Aal bekommt Besuch

An welchem Tag wurde ein Kind geboren, dessen Kopf um 23:59 Uhr, aber dessen Füße erst um 00:01 Uhr auf die Welt kamen? Und warum sollten wir nicht einfach wieder anfangen, am Daumen zu lutschen, um uns zu beruhigen – so wie als Kind? In der neuen Episode von „Consi calling“ taucht Constantin Zöller wieder in die Zahnreinigungs-Gedanken seiner Community ab. Diesmal holt er sich Unterstützung von Hebamme Desiree Berg und Zahnarzt Prof. Falk Schwendicke! Was erlebt eine Hebamme in ihrem Arbeitsalltag, welche Momente sind besonders bewegend und wie nervig können werdende Väter im Kreißsaal sein? Außerdem wird die Frage geklärt, ob Daumenlutschen wirklich so schädlich ist, wie alle sagen. Diese und viele weitere Themen erwarten euch in der neuesten Folge von „Consi calling“!

Consi soll auch deine Frage beantworten? Dann schick ihm eine Sprachnachricht über https://instagram.com/consi_quent. „Consi calling“ – jeden Dienstag auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt!

