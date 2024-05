Die Tierdocs: Dobermann schläft nicht

Warum kann nicht jeder die sogenannte „Russenhocke”? Könnte man sich im schlimmsten Notfall auch von Kaugummi ernähren? Und warum gibt es eigentlich dieses Freizeichen, wenn man jemanden anrufen möchte?

Diesen Dienstag stellt sich Constantin Zöller in „Consi Calling” wieder voller Elan der Herausforderung, euch die bestmöglichen Antworten auf die drängenden Fragen seiner Community zu liefern. Dafür plaudert er mit dem Jugentrainer eines Skisprungclubs, einer Physiotherapeutin, einem Arzt aus der Charité und dem Inhaber eines Telefon- und Funkmuseums.

Wer hören will, wie Consi wieder auf Themen wie Apokalypse und Darmverschluss kommt und was nun wirklich hinter dem Telefontuten steckt, der sollte nicht zögern und jetzt die achte Episode von „Consi Calling” hören!

Consi soll auch deine Frage beantworten? Dann schick ihm eine Sprachnachricht über https://instagram.com/consi_quent

„Consi Calling” jeden Dienstag auf SWR3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt!

Hier geht’s zu unserem Podcast Tipp der Woche:

https://1.ard.de/ponyundbart_E018?cps018