Die Tierdocs: Unbekannte Hundesrasse

Luise Großmann hat Hollywood kennengelernt – nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Produzentin. „Uppercut“ ist ein deutscher Independent-Film, der sogar in den USA ins Kino kommt. Dahinter steckt eine erstaunliche Geschichte: Es ist das Remake eines deutschen Kammerspiels, das innerhalb von nur drei Tagen gedreht wurde.

Hier erzählt Luise, wie es gelungen ist, Hollywood-Star Ving Rhames für den Film zu gewinnen. Sie hat hautnah erlebt, wie das Geschäft dort funktioniert. Ursprünglich war Luise als Stabhochspringerin Leistungssportlerin in Magdeburg und studierte später Sport und Sportjournalismus. Jetzt möchte sie als Schauspielerin und Produzentin am liebsten in Hollywood Fuß fassen.

