Fragen Sie Kretschmann: Notendurchschnitt bei der Polizei

In dieser Folge spricht Kristian mit Stefanie Stahl, Deutschlands bekanntester Psychologin und Bestseller-Autorin. Viele kennen ihr Buch „Das Kind in dir muss Heimat finden“. Für den Podcast hat er sich mit Stefanie in ihrer Praxis in Trier getroffen, wo sie lebt und arbeitet.

Es ging um spannende Themen wie Selbstfindungsphasen, den Umgang zwischen Introvertierten und Extrovertierten und wie wir es schaffen können, uns weniger mit anderen zu vergleichen. Stefanie verrät auch, in welchen Momenten sie selbst mal hysterisch wird und welche kleine Sucht ihr manchmal etwas peinlich ist. Ein super entspanntes Gespräch mit viel Humor und wertvollen Einblicken.

Hier geht's zu unserem Podcast-Tipp „Bleib Mensch!“: https://www.ardaudiothek.de/sendung/bleib-mensch/73822110/