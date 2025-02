Fragen Sie Kretschmann: Schwangere Ärztinnen

Bisher war es schwangeren Ärztinnen in Baden-Württemberg in der Regel nicht möglich zu operieren – mit der Folge, dass sie nach Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft entweder ihre Weiterbildung oder ihre chirurgische Tätigkeit unterbrechen mussten. Das hat sich nun geändert, was natürlich Fragen aufwirft. Zum Glück kennen wir jemanden, der Antworten hat...