Schauspieler Frederick Lau wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Zu seinen Filmen zählen "Die Welle", "Victoria" oder auch die Reihe "Four Blocks".

Er hatte vor seiner Schauspielkarriere schon eine als Sportler. Er war Berliner Judomeister und mit seiner Eishockey-Jugendmannschaft Deutscher Meister.

In dem neuern Film Film "Wolken unterm Dach" spielt Frederick Lau den Stationsleiter in einer Klinik Paul. Als seine Frau plötzlich und unerwartet stirbt, bricht Pauls Welt zusammen. Er ist auf einmal allein mit seiner Tochter und ist mit seiner Trauer und dem neuen Alltag völlig überfordert.