Was macht man, wenn man die Unterhose seines großen Idols besitzt? Giulia Becker hat die Antwort für euch – im Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ erzählt sie Lena Meyer-Landrut diese verrückte Geschichte.

Von welchem Star hättet ihr gerne eine Unterhose? Kommt euch da spontan ein Name in den Sinn? Die elfjährige Version von Autorin Giulia Becker hätte nicht lange nachdenken müssen – und etwa vierzig weitere Jugendliche auch nicht, als Fan macht man schließlich so einiges, um seinem Idol möglichst nahe zu sein. Aber von vorne:

Giulia Becker erzählt Sängerin Lena Meyer-Landrut im Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“, dass sie in ihrer Jugend ein Riesen-Fan von Bro'Sis war. Als die Band in der Stadt Siegen war – in der Nähe von Giulias Heimatstadt – war Giulia natürlich schon zwei Tage vorher vor dem Hotel.

Giovanni Zarrellas Unterhose fand ihren Weg zu Giulia Becker

Und wir haben unten vor dem Fenster gelauert. Irgendwann kam Giovanni und hat das Fenster aufgemacht und hat rausgeguckt und wir haben geschrien: ‚GIOVAANNIII!’ Und dann hat er seine Unterhose runtergeworfen [...] und ich hab die gefangen."

Das muss man mal kurz sacken lassen. Aber es geht weiter: Giulia hatte nicht lange Zeit, ihr Glück zu fassen: 30 bis 40 Jugendliche seien auf sie losgegangen. Doch sie wusste sich zu helfen: Sie forderte die Menge auf, einen Meter zurückzugehen und zerschnitt Giovannis Unterhose in gleich große Teile, damit alle ein Stück davon haben konnten.

Unterhose von Sänger Giovanni Zarella wurde gerecht geteilt

Ich hab das ungefähr abgemessen, jeder hat ca. drei mal drei Zentimeter [von der Unterhose] bekommen, ich hab die zurechtgeschnitten – jeder hat ein Stück bekommen. Wie Robin Hood hab ich die Stücke der Unterhose verteilt an die Armen.

Wer an dieser Stelle schon irritiert ist, der atmet besser einmal tief durch, bevor er weiter liest: Denn Giulia hat ihr Stück Zarrella-Unterhose nicht etwa achtlos in den Schrank gelegt. Sie erzählt im Podcast, dass sie das kleine Stück Stoff in eine Mini-Zipper-Tüte gepackt und an einer kleinen Silberkette um den Hals getragen hat. Lena kann die Geschichte nicht fassen. Seht hier ihre Reaktion darauf:

Wenn ihr mehr von den beiden hören wollt – die ganze Podcastfolge könnt ihr hier anhören:

1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit 27.9.2023 Lena Meyer-Landrut und Giulia Becker: Ampelsocken, Unterhosen und Freundschaft Dauer 61:18 min Lena Meyer-Landrut und Giulia Becker fahren Richtung Zielgerade: Mit dem E-Roller vorbei an Ampelsocken, zurück in die Vergangenheit – Giulia erzählt, wieso sie Giovanni Zarrellas Unterhose um den Hals getragen hat – und vielleicht geht's in Richtung Freundschaft?

1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit ist ein Podcast von SWR3. Produktion: Mit Vergnügen.

Produktion: Lisa Golinski und Jo Bischofberger

Redaktion: Christina Gissi Winkler und Sandra Herbsthofer

Technische Betreuung: Maximilian Frisch

Schnitt & Mix: Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch

Sprecher*in: Maximiliane Hecke und in den Teasern Max Richard Leßmann

Außerdem an diesem Podcast beteiligt: Matze Hielscher, Maxi Stumm, Marc Bürkle und Lina Britt Bajorat

