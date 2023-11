In dieser Hintergrundfolge geht es um die Geheimdienste Israels. Wir versuchen zu erklären, warum sie am 7. Oktober 2023 überrascht waren – und was sie so besonders macht. Im Gespräch mit dem ARD-Geheimdienstexperten Holger Schmidt klärt Eva-Maria Lemke unter anderem, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, was “nasse Jobs” sind und wie die Dienste Mossad, Aman und Schin Bet arbeiten. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, hört auch in die begleitende Folge “Das Versagen der Dienste und der entführte Soldat”.

