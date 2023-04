Wie läuft es eigentlich ab, wenn geheime Informationen an die Presse weitergegeben werden? Wie kommen Journalisten an Geheimdokumente, warum reden Geheimdienst-Mitarbeitende überhaupt mit ihnen? Wie sieht Quellenschutz aus und: Wie verhindern Medien, dass sie von ihren Informanten manipuliert werden? Das erfahrt ihr in der Hintergrund-Folge von Eva-Maria Lemke im Gespräch mit dem ARD-Geheimdienstexperten Holger Schmidt. Und wenn ihr mehr über geleakte Geheimdokumente und investigative Journalisten wissen wollt, hört gern rein in die begleitende Folge: „Die Blogger und die Landesverrats-Affäre“.

Und noch ein Tipp zum Weiterhören: In „Tatort: Der True Crime Podcast“ sprechen Romy Hausmann und Florian Gregorzyk jeden Sonntag über den „Tatort“ und bringen ihn mit echten Kriminalfällen zusammen.

https://www.ardaudiothek.de/sendung/tatort-der-true-crime-podcast/93907636/