Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist einer der drei Geheimdienste in Deutschland. Aber: Wie genau sieht die Arbeit dort aus? Was machen die Mitarbeiter? Wie geht das überhaupt – unsere Demokratie schützen: Analysen schreiben, Textarbeit, Behördenkram? Das klingt eher wie die „Lizenz zum Abheften“ und nicht nach spannender Action-Spionagearbeit à la James Bond. Warum der Verfassungsschutz doch weit mehr ist als ein dröger Beamtenstadl, erfahrt ihr in dieser Hintergrund-Folge von Eva-Maria Lemke im Gespräch mit dem ARD-Geheimdienstexperten Holger Schmidt. Und wenn ihr wissen wollt, welche Auswirkungen die Arbeit des Verfassungsschutzes im Zusammenspiel mit anderen Behörden haben kann, hört rein in die begleitende Folge „Der Reichsbürger-Prinz und die Putschpläne“.

Und noch ein Tipp zum Weiterhören: „5 Minuten vor dem Tod“ ist der True-Crime-Podcast von DASDING. Geht mit Luisa und Joost auf Spurensuche in echten Kriminalfällen: https://www.ardaudiothek.de/sendung/5-minuten-vor-dem-tod-der-kriminalpodcast-oder-true-crime/83992738/