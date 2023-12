Sabrina interviewt heute zwei menschliche Welpen: Puppy Marlon und Puppy Leo, beide Mitte zwanzig und ein Paar. In der letzten Podcast-Folge über „Human Pupplayer“ blieb eine Frage von Max offen: Geht es beim Hunde-Rollenspiel nur um die Abgabe von Kontrolle oder hat es auch etwas mit Sex zu tun? Und wenn ja, wie passt das zusammen?

Deswegen spricht Sabrina nun mit Insidern der Human-Puppy-Szene, die sich sogar ganz selbstverständlich im Hunde-Outfit in die Öffentlichkeit trauen. Sie erzählen, wie sie zum Rollenspiel gekommen sind und was sie daran genießen. Eine offenbar herzliche Szene, in dem die Menschen oft Kleidungsfetische ausleben, zum Beispiel Motocross, Neopren oder Latex. Die Hunde-Rudel treffen sich zu Stammtischen und feiern gerne Partys. Was das Lieblingsspielzeug eines Welpen ist und was deshalb das absolute Muss auf einer Puppy-Party ist, erfahrt ihr hier.