Vor der Bundestagswahl am 26. September 2021 stellen sich die Kanzlerkandidaten und die -kandidatin den Fragen der ARD-Popwellen: Was tun sie für mehr Klimaschutz? Was gegen Corona-Krach? Für den Zusammenhalt in der Gesellschaft? Und was macht der Wahlkampf mit ihnen, ganz persönlich? Darum geht es in den drei Spezial-Sendungen „Kampf ums Kanzleramt – wer regiert Deutschland?“: Am 23. August mit Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), am 25. August mit Olaf Scholz (SPD) und am 26. August mit Armin Laschet (Union). Im Radio, auf Social Media und hier in der ARD Audiothek!

Moderiert werden die Sendungen von Angela Ulrich (rbb) und Constantin Zöller (SWR3). „Kampf ums Kanzleramt – wer regiert Deutschland?“ ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD-Popwellen: Bayern 3, HR3, MDR Jump, NDR2, Bremen Vier, rbb 88,8, Antenne Brandenburg, SR1, SWR3 und WDR2.