Künstliche Intelligenz am Drive-in

McDonald's testet seit zwei Jahren an über 100 Standorten den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Bestellungen. Auch wenn die Testphase abgeschlossen ist, betont McDonald's, dass dies nicht das Ende der Bemühungen ist. Man ist überzeugt, dass KI am Drive-in in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird…