Lea ist eine deutsch-spanische Zirkusartistin aus Ulm, die schon durch die ganze Welt getourt ist.

Das Cyr Wheel (ein großer Akrobatikreifen) und der Chandelier gehören zu ihren Disziplinen. Mit 19 Jahren ist Lea allein nach Kanada gezogen, um dort an der Artistenschule in Montreal ihren Traum zu verwirklichen.

Sie hat auf dem Zirkusfestival ?Mondial du Cirque de Demain? in Paris die Bronzemedaille gewonnen und war u. a. von 2017 bis 2018 fest im ?Moulin Rouge? angestellt. Momentan ist sie unterwegs mit dem Cirque de Soleil und den Programm LUZIA. Wie hart die Ausbildung für die Artisten ist und wie groß auch manchmal der Druck, erzählt sie hier.