Mit 23 hat sie schon tolle, manchmal auch eytreme Rollen gespielt. Sie war die drogenabhängige Stella in der Streaming-Serie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ oder die clevere Coderin und Computer-Nerd in der Netflix-Serie „How to sell drugs online (fast)“. Jetzt spielt Lena Urzendowsky die Titelfigur im Stück „Brynhild“ auf der Wormser Freilichtbühne bei den Nibelungen Festspielen.

Hier erzählt sie, warum trotz so toller Rollen ihr Weg in die Schauspielerei körnig war und warum es ihr wichtig ist, auch andere Dinge im Leben zu haben.