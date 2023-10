In dieser Folge ist Nora Imlau zu Gast. Nora ist Journalistin und Buchautorin und setzt sich dabei vor allem mit Familienthemen auseinander. Nora wuchs zusammen mit ihren Eltern in einem reformpädagogischen Internat auf. Hier kommt sie schon früh mit pädagogischen Diskussionen und Ansätzen in Kontakt.

An ihre Schulzeit denkt Nora mit gemischten Gefühlen. Sie fühlte sich in der Schule oft als Alien, hatte Probleme Anschluss zu finden und wurde Opfer von Mobbing.

Mit Bob spricht sie in dieser Episode vor allem über ihr Kernthema, bindungsorientierte Elternschaft. Was das genau bedeutet, erklärt Nora im Podcast. Eins können wir schon mal verraten: Das Konzept umfasst weit mehr als einen Fahrplan für das erste Lebensjahr des eigenen Kindes.

Unser Podcast-Tipp der Woche: https://www.ardaudiothek.de/sendung/carpe-what-dein-sinn-podcast/10862951/