Die neue Staffel von „Der Gangster, der Junkie und die Hure“ heißt: Das Tier in uns! Denn in jedem von uns schlummert etwas, was uns Kraft gibt, zu dem wir aufschauen oder vor dem wir uns fürchten.

Maximilian Pollux startet mit dem Hai! Einem typischen Charakter in der Gangsterwelt. Denn der Raubfisch ist der gefährlichste Jäger unter Wasser, ruhelos, kaltblütig, angsteinflößend. Eigenschaften, die Max früher bewundert hat. So einen Hai lernt er während seiner Flucht in Osteuropa kennen. Bobby hat Augen wie Knöpfe, ist unscheinbar und bleich. Am Pokertisch ist Bobby ein Genie.

Eines Tages zieht dieser Hai Max in ein betrügerisches Pokerspiel hinein. So riskant, dass Max Panikattacken bekommt und das Gefühl hat, an einem Herzinfarkt zu sterben. Zum Schluss gelingt der Betrug, aber Max entscheidet: Das ist nicht seine Welt. Roman und Tara wollen wissen: Wieviel Hai steckt eigentlich noch in Max, dem Vegetarier? Und er stellt fest: Ruhelos ist er noch heute – aber Haie sind ihm zu einsam. mehr...