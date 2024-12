Ralf Möller ist bekannt

Bekannt ist er für seine Rollen in Universal Soldier, als Brick Bardo in Cyborg, als Titelheld der TV-Serie „Conan The Adventurer“, Hagen in Gladiator, Thorak in The Scorpion King und Ulfar in Pathfinder - Die Fährte des Kriegers.

Auch wenn er anfangs für diesen ehrgeizigen Plan gerne belächelt wurde. Ralf Moeller war Schwimmmeister, sehr erfolgreicher Bodybuilder (Mister Universum) und schließlich Schauspieler.

Jetzt hat er über seine Karrie geschrieben in "ERSTMA' MACHEN !