Reuschs Wochenrückblick 04.10.24

Daniel Zillmann nimmt die Absurditäten seines Lebens mit einer gewissen Gelassenheit an. Besonders markant ist seine heisere Stimme, die sich perfekt für Synchronarbeiten eignet. Egal ob auf der Theaterbühne oder in unzähligen Filmen – er beeindruckt das Publikum immer wieder. Neben seiner Arbeit als Schauspieler widmet er sich auch der Musik, schreibt Kolumnen und ist in Podcasts zu hören.

Das Gespräch mit ihm war unglaublich vielseitig und offen. Kristian spricht mit ihm über seine Stimme, seinen mächtigen Körper und seine Leidenschaft für Astrologie. Da beide im Sternzeichen Steinbock geboren sind, hat Kristian sich gefragt, wie es wohl ist, wenn zwei Steinböcke aufeinandertreffen. Die Antwort ist: bunt. Außerdem erfahrt ihr, warum ihm eine weite Wiese Angst macht.