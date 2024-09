Dichter, Denker und König des Poetry Slam. Er verfasst Texte voller philosophischer Fragen und Gesellschaftskritik - gemischt mit Humor gewann die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam und zahlreiche Kabarettpreise. Er war Mitbegründer der Lesebühnen in Dortmund und Bochum und moderiert zahlreiche Shows, ob im Auswärtigen Amt, in Hallen mit Tausenden Zuschauern oder in verrauchten Kellerkneipen. Jetzt hat er sich auf seine Art mit der Geschichte der Menschheit beschäftigt - COGITO ERGO DUMM - Eine Geschichte der Dummheit