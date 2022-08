Was schon Folge 100?!? Schön, dass ihr uns so lange treu seid! Nach den Feiertagen haben wir viel zu bequatschen:

Beißen unter Kindergartenkindern! Haben wir schon darüber gesprochen – jetzt ist es wieder passiert. Man versucht zu verstehen, obwohl zeitgleich die Löwenmama in einem ausbricht.

Dazu eine Geschichte aus der Rubrik: Wie dumm kann Mama eigentlich sein? Warum es eine Woche dauerte bis Monja entdeckte, was der Unterschied zwischen einem Kabel und Verpackungsmüll ist. Und wie sag ich meinem Kleinkind: Auf dem Geburtstag ist nur dein großer Bruder bzw. die große Schwester eingeladen -DU bist bei der Feier NICHT eingeladen? mehr...