In dieser Folge nehmen wir euch Podcast-Hosts Nils & Felix mit auf eine Kreuzfahrt – ja, richtig gelesen! – mit den Fantastischen Vier. Wie entscheiden die Jungs, welche Auftritte und TV-Angebote sie annehmen? Und wie laufen Entscheidungsprozesse innerhalb der Band ab?

Welcher Fanta – wenn es drauf ankommt – zwei Stimmen hat, welcher der Vier in den 90ern für Schlagzeilen in vielen Klatschblättern sorgte und wie das die übrigen Bandkollegen fanden, das hört ihr in dieser Folge von „Fanta Vier Forever, Baby!?!“.

