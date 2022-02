Ihr wolltet mehr wissen. Wer ist Tara Titan? Wann und wie sie auf die Idee kam, mit Prostitution Geld zu verdienen, wie wohlhabend sie schon als 18jährige Schülerin war und welche Lebensziele sie hatte, erfahrt ihr hier.

Wie war Taras Leben als Hure? Welche Probleme hatte sie vorher nicht bedacht? Was war der Auslöser, einen anderen Weg einzuschlagen? Was macht sie heute? Und was möchte sie anderen mitgeben? Zum Abschluss des Jahres schenken wir euch drei „Specials“. Danke, dass ihr dabei seid! Euer der-Gangster,-der-Junkie-und-die-Hure-Team.