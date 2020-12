SWR3-Krimi: Tod am Kanzleramt (Director’s Cut)

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

Eine Leiche in der Berliner Spree, direkt unterhalb des Bundeskanzleramtes. Wer ist die Person? Wie ist sie gestorben? Und wie kam die Leiche in die Spree? Hört jetzt alle aktuellen Folgen des SWR3-Krimis Tod am Kanzleramt.

SWR3-Krimi: Tod am Kanzleramt (Director’s Cut) Podcast abonnieren SWR3 Adresse des Podcasts Das ist die Adresse des RSS-Feeds. Wenn du diesen Podcast abonnieren möchtest, kopierst du am besten diese Adresse und gibst sie in deinem Podcatcher ein.