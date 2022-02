Stell dir vor, in deinem Leben läuft so viel schief, dass du nicht mehr erkennst, was gut und was böse ist. Hinter jeder Tat vermutest du einen Angriff oder einen schlechten Gedanken. Max war auf seiner Flucht vor dem Gefängnis so voller Zorn, dass ihm genau das passiert ist. Ein Auto raste auf ihn zu, doch was wollte der Fahrer von ihm? Sein Geld? Sein Leben? Für Max gab es keine andere Möglichkeit – er war zu jeder Verteidigung bereit. Heute weiß er – Zorn kann vieles kaputt machen. Es fängt mit der Waffe an, die Jugendliche schon bei sich tragen oder einem Zuhause, in dem man nicht jedes Problem ansprechen kann. Tara, Max und Roman diskutieren, wie manche Eltern auf die Probleme ihrer Kinder reagieren und warum sie möglicherweise einfach wegschauen.

Anlaufstellen zu den Themen Gewalt, Suchtberatung und Kriminalität findet ihr hier:

Hilfe nach Gewalt: https://weisser-ring.de/

Suchtberatung: https://www.dhs.de/service/suchthilfeverzeichnis

Hilfe bei Kriminalität: https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/