Die Kids im Urlaub mit Oma und Opa: Kann das gut gehen? Wenn Mama und Papa n i c h t dabei sind! Monja und Anneta haben da ganz unterschiedliche Meinungen. Warum es gehen kann bzw. wo Probleme liegen – darüber sprechen unsere Mamas. Und: Der erste Elternabend in der Schule. Ganz praktisches Problem: Alleinerziehend und ohne Kidsbetreung! Wie Monja das gelöst hat, hört ihr unter anderem in dieser Folge! Außerdem: Wir freuen uns über euer Feedback und eure Themenvorschläge! Was beschäftigt euch? Schickt uns ’ne Sprachnachricht an 07221/2011 oder ’ne Mail an mamas@swr3.de.