Sabine ist mit Freunden bei einem Paraglidingkurs in Süd-Tirol als sie sich Hals über Kopf verliebt. Erst allmählich bekommt sie mit, dass der Mann des Herzens schwer alkoholabhängig ist. Als Therapeutin glaubt sie daran, dass ihr Freund einen Entzug schaffen kann, wenn die Liebe zwischen beiden nur groß genug und die Stütze stark ist. Sechs schwierige on-off Beziehungsmonate später, ist sie selbst am Ende und landet schließlich in einer Depression. Wie sie mit dieser Erfahrung aufgeräumt hat und ob es gut ist in so einem Fall Kontakt mit dem Ex zu halten, diskutiert sie mit Roman, Max und Tara. Dazu gibt’s viele Tipps was Co-Abhängige tun können, für den Menschen dem sie helfen wollen, aber vor allem auch damit sie selbst gesund bleiben. Denn in der Co-Abhängigkeit steckt man mitunter schneller als man es selbst bemerkt, wissen der Gangster, der Junkie und die Hure.