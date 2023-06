Festivalfans können jetzt wieder mit dem Auto zu Rock am Ring fahren. Bis Freitagmittag waren viele Parkplätze gesperrt, weil der Regen sie total durchnässt hatte.

Der Zeltplatz bei Rock am Ring am Freitagmorgen. Screenshot: instagram.com/with_diamonds

Die Anreise bei Rock am Ring mit dem Auto ist wieder möglich. Das haben die Veranstalter in Mendig mitgeteilt. Allerdings bitten sie die Festivalbesucher um Geduld. Wegen des vielen Regens ist der Boden aufgeweicht, und die Autos kommen viel schlechter voran. In der Nacht hatte der Veranstalter die meisten Parkflächen sperren müssen, jetzt sind sie wieder offen.

Wer allerdings auf das Auto verzichten kann, sollte laut dem Veranstalter am besten mit Bus oder Bahn anreisen.

Das dürfte allerdings für viele Festival-Besucher schwer möglich sein, die normalerweise mit einem vollen Kofferraum anreisen – oder sogar mit Anhänger. Einige hatten es am Morgen deshalb trotzdem mit dem Auto versucht. „Haben nach drei Stunden in der Schlange aufgegeben und sind heim. Bis morgen dann“, kommentierte ein Nutzer auf der Facebook-Seite von Rock am Ring. Und einige sind auch unzufrieden damit, dass die Veranstalter von Rock am Ring bis zum Vormittag noch keine Antwort gegeben hatten, wie es die nächsten Tage weitergeht. Unter einem Wetter-Update steht unter anderem dieser Kommentar:

Sind die Herren im Hotel also jetzt auch wach und haben gefrühstückt? Schön. Evtl könnte man sich dann mal an die Probleme begeben mit denen sich Tausende zahlender Kunden die ganze Nacht auseinander setzen mussten. Natürlich erst nach dem Kaffee.

Bei Instagram, Twitter und Facebook haben viele Besucher, die schon da sind, Regen- und Matsch-Bilder gepostet: