Gleich zwei Fälle halten die Polizei im deutsch-polnischen Grenzgebiet bei Frankfurt/Oder auf Trapp. Olga Lenski auf deutscher Seite und ihr polnischer Kollege Adam Raczek ermitteln in einem Todesfall und einer Vermisstenmeldung. Obwohl man bis zum Schluss nicht weiß, wer der Täter ist, will dieser sehr ruhige Polizeiruf nicht so recht spannend werden.