So richtige Freunde sind Ermittlerin Doreen Brasch und Kommissar Köhler immer noch nicht geworden, aber es tut sich was: Wenigstens giften sie sich nicht mehr so an, wie in den bisherigen Folgen. Aber trotzdem hängt eine komische, deprimierende Stimmung über dem Polizeiruf.