Kommissare aus dem Tatort Münster

Frank Thiel wird gespielt von Axel Prahl. Nach seiner Scheidung und ohne Besitz eines Führerscheins hat sich Thiel von Hamburg nach Münster versetzen lassen. Sein Vater, Taxifahrer und Alt-68er, kann so gar nicht nachvollziehen, dass sein Sohn gerne Polizist ist. Bekannt als eher wortkarger Mann, welcher Aufregung hasst, trifft Thiel Entscheidungen oft aus dem Bauch heraus. Martinshorn und Blaulicht überlässt er seiner Assistentin. Zur Arbeit fährt er mit dem Fahrrad.

Professor Karl-Friedrich Boerne wird von Jan Josef Liefers gespielt. Auch wenn der feinsinnige Professor nicht immer eine Antwort auf alle Fragen parat hat, überzeugt Boerne mit beeindruckenden Texten. Als jemand, der viel kann und vieles weiß, möchte er aber nicht nur von seiner kleinwüchsigen Assistentin gewürdigt werden.

Axel Prahl spielt Frank Thiel

Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) fährt auch größere Pakete lieber mit dem Fahrrad durch Münsters Straßen nach Hause. WDR/Filmpool Fiction/Wolfgang Ennenbach

Axel Ferdinand Konstantin Prahl, wird 1960 in Eutin (Schleswig-Holstein) geboren. Im Alter von 14 Jahren nahm der junge Prahl bei einem Musikwettbewerb teil, welchen er gewann und sich dadurch für die Fortsetzung auf Landesebene qualifizierte. Nachdem er seine Mittlere Reife auf einer Berufsschule abgeschlossen hatte, begann er ein Leben als Straßenmusiker in Spanien und besuchte anschließend das Fachgymnasium, um sein Abitur nachzuholen. Danach begann er ein Studium für Mathematik und Musik, wo ihm dann eine Mitbewohnerin zu einem Besuch einer Schauspielschule riet. Seit 2002 spielt er seine Rolle als Frank Thiel für den Tatort.

Jan Josef Liefers spielt Professor Karl-Friedrich Boerne

Jan Josef Liefers, wird 1964 in Dresden als Teil einer Theaterfamilie geboren. Nach seinem Oberschulabschluss absolvierte er erst einmal eine Tischlerlehre am Staatstheater Dresden. Von 1983 bis 1987 studierte er an der Hochschule für Schauspielkunst in Berlin. Nach einer langen Schauspielkarriere, welche bereits 1980 als Schüler im Theater begann, kam er 2002 zum Tatort.