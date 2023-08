Ein Tatort mit Rittern, Gold und Flüchen. Die Bayreuther Oper in Ludwigshafen. SWR3 Tatort-Checkerin Linda Bies sagt euch, ob das zusammenpasst.

Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) ermitteln rund um eine Nibelungen-Ausstellung. Und der Fall weist viele Parallelen zur Wagner-Oper auf: zwar ohne Meerjungfrauen, Zwerge und Drachentöter – dafür mit einem verschwundenen Hobby-Ritter, einer alkoholkranken Ex-Frau und einem zwielichtigen Museumsleiter. Und: Sowohl in den Nibelungen als auch im Tatort geht es um jede Menge Gold.

Tatort Ludwigshafen mit Odenthal und Stern: mehr Infos zum Team Kommissarinnen aus dem Tatort Ludwigshafen Kommissarin Lena Odenthal tauchte zum ersten Mal 1989 in einem SWR-Tatort auf. Sie ist die dienstälteste Tatort-Ermittlerin. Privat ist wenig über sie bekannt, jüngst spielte ihre Tante Niki als pensionierte Staatsanwältin eine Rolle in „Lenas Tante“. Dabei kam heraus, dass Lena Odenthals Mutter mit einem Fernfahrer nach Spanien durchgebrannt ist. Aufgewachsen ist sie also ab dem Alter von 10 Jahren bei der Tante. Ulrike Folkerts spielt Kriminalkommissarin Lena Odenthal. SWR Sabine Hackenberg Kommissarin Johanna Stern stieß 2014 zum Tatort Ludwigshafen und verstand sich erst gar nicht mit Lena Odenthal. Ursprünglich war sie beim LKA Spezialistin der „operativen Fallermittlung“. Dabei werden alle Tatsachen und Fakten eines undurchsichtigen Falles noch einmal minutiös auf unterschiedliche Weise beleuchtet, hauptsächlich bei den schwersten Verbrechen. Im Tatort spielt sie eine Mutter von zwei Kindern, die vormacht, wie das geht: Gut für die Familie da sein und erfolgreich im Beruf. Lisa Bitter spielt Kriminalkommissarin Johanna Stern. SWR Sabine Hackenberg Ulrike Folkerts spielt Lena Odenthal Ulrike Folkerts, geboren 1961 in Kassel, bekam nach ihrem Schauspielabschluss im Studium Theater- und Musikwissenschaft ein Erstengagement am Theater Oldenburg. Schon ein Jahr später ging es mit dem Tatort los. Ulrike Folkerts ist lesbisch, nach einem erzwungenen Coming-out gibt sie heute an, dass sie anderen homosexuellen Frauen mit ihren Frauenrollen Mut machen möchte, ihr Leben offen und frei zu leben. Lisa Bitter spielt Johanna Stern Lisa Bitter, geboren 1984 in Erlangen, entschied sich nach Erfahrungen in den Studiengängen Biologie, Kulturwissenschaften und Journalistik für ein Studium der Schauspielerei. Seit 2009 sammelte sie Fernseh- und Filmerfahrung. Seit 2014 ist sie beim Tatort Ludwigshafen mit dabei, wo sie den ausgeschiedenen Kommissar Mario Kopper (Andreas Hoppe) ersetzt.

Tatort-Kritik: Wo ist Boris Wolter?

Mitten in der malerischen Südpfalz und ihren Weinbergen verschwindet der Bankkaufmann und Hobby-Ritter Boris Wolter. Seine Mutter meldet ihn als vermisst. Die Spur – in Form von viel Wein in seiner Wohnung – führt nach Deidesheim, zum Weingut von Susanne Batholomae. Hier hat Boris Wolter oft Wein gekauft – obwohl er gar nicht trinkt, wegen seiner Epilepsie. Hat Wolters Ex-Frau Recht und er hat den Wein nur wegen der Winzerin gekauft?

Tatort Ludwigshafen: Kommissarin Odenthal und Stern

Außerdem ermitteln Odenthal und Stern im Museum, in dem gerade eine Nibelungen-Ausstellung ist. Dort treffen sie Kurator Dr. Albrecht Dürr – grandios zwielichtig gespielt von Heino Ferch. Er gibt den Zuschauern den Grusel-Faktor – schaut nach einer Diskussion auch einfach mal direkt in die Kamera, als würde er um die Zuschauer wissen und immer einen Schritt voraus sein. Spooky! Dürr scheint sehr interessiert am Verschwinden von Boris Wolter, fast so sehr wie an dem Nibelungenschatz, an dessen Existenz er fest glaubt. Denn während die einen nach Boris Wolter suchen, suchen die anderen nur eins: Gold. Vor allem der Ring der Nibelungen – der Sage nach verflucht – ist begehrt.

Achtung, Verwechslungsgefahr: Nibelungen – Tatort

Regisseurin Esther Wenger spielt immer wieder auf Parallelen zwischen Sonntagabend-Film und Heldenepos an. Der Tatort ist wie das Nibelungenlied in vier Teile – oder Tage – unterteilt, was auch mit Zwischenüberschriften gekennzeichnet wird. Als dann auch noch der Polizeihund und die Katze des Vermissten altgermanische Vornamen haben, wurde es mir aber etwas zu viel. Zu viel Bayreuth, zu wenig Ludwigshafen. Zu viel Oper, zu wenig Krimi. Deshalb gibt es von mir drei von fünf Elchen.