Kommissare aus dem Tatort Frankfurt

Anna Janneke, gespielt von Margarita Broich, wird 1961 in Frankfurt geboren. Nach der Schule beginnt sie ihr Psychologiestudium in Frankfurt und schließt es in Berlin ab. In dieser Phase ihres Lebens wird sie schwanger und bekommt ihren Sohn Elias. Anna wird Polizeipsychologin. Sie beginnt dann die Ausbildung zur Kriminalpolizistin, die sie 2009 abschließt.

Paul Brix, gespielt von Wolfram Koch, wird 1963 in Gütersloh geboren. Nach der mittleren Reife geht er zur Marine und wechselt wenig später zur Militärpolizei. Er leidet unter chronischen Schmerzen, wogegen er Tabletten nimmt. Aufgrund der darauffolgenden Tablettensuchtmacht er zunächst einen Entzug. 1988 wechselt Paul zudem zum Sittendezernat nach Kiel. Mehrere Undercover-Einsätze veranlassen ihn, aus Sicherheitsgründen einen erneuten Abteilungswechsel vorzunehmen. Dieses Mal zur Mordkommission nach Mannheim. Doch auch dort bleibt er nicht lange, da er mit den Kollegen nicht zurechtkommt. Letztlich landet er, wie Anna, in Frankfurt als Hauptkommissar in der Mordkommission.

Margarita Broich spielt Anna Janneke

Margarita Broich als Anna Janneke im Tatort Frankfurt. HR/Benjamin Dernbecher

Margarita Broich wurde in Nordrhein-Westfalen geboren. Neben einem Studium der Forografie absolvierte sie eine Schauspielausbildung in Berlin. Neben Kinofilmen wie Fack ju Göhte oder Vaterfreuden, ist die Schauspielerin auch in vielen Fernseh- und Theaterrollen zu sehen. Seit 2015 spielt sie die Kommissarin Anna Janneke im Tatort Frankfurt.

Wolfram Koch spielt Paul Brix

Wolfram Koch spielt im Tatort Frankfurt den Hauptkommissar Paul Brix. SWR Nirto Karsten Fischer

In Paris geboren, spielte Wolfram Koch bereits im Jugendtheater in Bonn und Köln in den 70er Jahren und hatte in dieser Zeit auch schon seinen ersten Filmauftritt. Auch er absolvierte eine Schauspielausbildung. Nach dem Studium in Frankfurt war er überwiegend auf den Theaterbühnen tätig. Gemeinsam mit Margarita Broich lösten die beiden Schauspieler die bisherigen Kommissare im Tatort Frankfurt 2015 ab.