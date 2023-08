Im neuen Polizeiruf geht es um das alte Thema Kindesentführung. Wie das umgesetzt wurde und wie der erste Polizeiruf nach der Sommerpause sich schlägt, erzählt euch Michael Haas.

An diesem Wochenende gehen Tatort und Polizeiruf in die neue Staffel. Los geht’s mit einem frischen Polizeiruf, diesmal aus Magdeburg. Kommissarin Brasch alias Claudia Michelsen bekommt es mit einem schwierigen Fall von Kindesentführung zu tun. Ein Polizeiruf zwischen hart und zart, sagt SWR3-Redakteur Michael Haas.

Polizeiruf mit Brasch: Mehr Infos zur Kommissarin Polizeiruf aus dem Tatort Mageburg Doreen Brasch, gespielt von Claudia Michelsen, wird 1969 in Dresden geboren. Ihre herausragende emotionale Intelligenz und ihre Menschenkenntnis macht Brasch zu einer ausgezeichneten Ermittlerin. Sie pflegt unter Ihren Kollegen den Ruf, nur mit Ihrem Nachnamen angesprochen zu werden. Auch wenn Sie häufig Ihrer Intuition folgt, mit welcher sie oftmals richtig liegt, neigt sie dazu, sich oftmals zu verrennen und die falsche Person zu erwischen. Ist einmal Gefahr im Verzug, überschreiten Ihre Verhörmethoden die Grenzen des Erlaubten. Eine hervorragende Schützin, welche stundenlange Lagebesprechungen, sowie Recherche am Computer hasst. Vincent Ross wird von André Kaczmarczyk gespielt, welcher 1986 in Suhl bei Thüringen geboren wird. Claudia Michelsen spielt Doreen Brasch Kommissarin Brasch MDR/filmpool fiction/Stefan Erhardt Claudia Michelsen wird 1969 in Dresden geboren. Als Tochter einer Zahnärztin und eines Komponisten, den sie erst mit 15 Jahren kennengelernt hat, begann sie eine Ausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin, die Michelsen 1989 erfolgreich absolvierte. Noch während Ihrer Studienzeit gab Claudia Michelsen ihr Filmdebüt. Nach ihrer vorherigen Rolle, in welcher sie eine Kommissariatsleiterin spielte, kommt Michelsen dann 2013 zum Polizeiruf 110.

Polizeiruf-Kritik: Aus Helferin wird Opfer

Das ist der Horror aller Eltern: Plötzlich ist das Baby weg. Mitten in der City von Magdeburg. Dabei hatte die Mutter, eine junge Studentin, nur kurz einem Mädchen geholfen, das mitten in der Öffentlichkeit von einem Mann angegangen wurde. Als sie sich umdreht, ist der Kinderwagen weg. Verzweifelt schreit sie ihrem Kind hinterher, versucht Passanten zu animieren, ihr zu helfen. Angeblich hat aber niemand etwas gesehen. Wobei alle so alle so aussehen, als hätten sie einfach keine Lust zu helfen.

Eine andere Frau geht zielstrebig nach Hause: Es ist die, die das Baby mitgenommen hat. Dort angekommen versucht sie, das Kleine zu beruhigen, sie will es sogar stillen. Dabei wirkt sie nervös, aber nicht unerfahren. Bilder in ihrem Wohnzimmer legen nahe, dass die Frau vor Kurzem selbst ein Baby hatte. Da lebte wohl auch noch die Mutter der Entführerin mit in der Wohnung. Eine furchtbare Frau, egozentrisch und immer abwertend zu ihrer Tochter. Aber auch die: furchtbar. Denn die Tochter ist nicht nur eine Entführerin, sie ist auch empathielose Schlägerin.

Eine Kindesentführung in Magdeburg

Irgendwann schaltet dann aber sogar die Polizei, die in dem Fall immer etwas hinterherhinkt: Wer wohl soll die Entführung begangen haben? Genau (die Krimi-Landschaft ist voll von ähnlichen Geschichten), eine Frau mit überzogenem Kinderwunsch oder eine, die kürzlich ihr Kind verloren hat. Man möchte der Polizei zu dieser epochalen Erkenntnis gratulieren. Nicht.

Polizeiruf 110 Magdeburg: Nichts für den Familien-Fernsehabend

Aber, man muss sagen, es gibt auch Gutes in diesem Polizeiruf: Immer wieder nimmt die Geschichte auch unerwartete Wendungen. Das Bleiben lohnt sich, auch wenn man als Zuschauer über die ein oder andere Klippe muss – mit Augen- und mit Ohren-zu! Beim Telefonsex zum Beispiel treiben es ausgerechnet die Mutter, die ihr Baby vermisst, und der mutmaßliche Entführer und sichere Stalker der Mutter miteinander. Warum die das tun, bleibt unklar. Und warum die uns das im Fernsehen zeigen müssen, auch.

Oder die Szene, in der die Entführerin mit einem Hockeyschläger brutal auf ihren Nachbarn einschlägt. Das geht so ins Mark, da hat man als Zuschauer noch lange das dunkle Gefühl einer tiefsitzenden Gewalterfahrung. Man fragt sich, warum solche Szenen in einen ansonsten sehr sensibel und zurückhaltend gedrehten Polizeiruf einbaut wurden. Einen gemeinsamen TV-Abend mit den Kindern auf dem heimischen Sofa macht das jedenfalls so gut wie unmöglich. Dabei sind das nur zwei winzige Szenen, ohne die nichts gefehlt hätte.

Heißt insgesamt: Wir haben hier eine neue Version des bekannten Themas „Verzweifelte Frau entführt Baby einer Anderen“. Und das wird meist sehr sensibel, aber manchmal auch etwas rücksichtslos erzählt. Macht für mich zusammen: drei von fünf Elchen.