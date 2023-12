Tatort aus Hamburg

Thorsten Falke, gespielt von Wotan Wilke Möhring, ist in Hamburg aufgewachsen und musste sich früh entscheiden, auf welcher Seite des Gesetzes er steht. Er weiß, wie die Menschen auf Hamburgs Straßen ticken und hat ein Gespür für sie. Falke ist ein Teamplayer der sich selbst wohl am ehesten als Straßenbulle bezeichnen würde.

Julia Grosz, gespielt von Franziska Weisz, war lange bei der Bundespolizei. Bei einem Auslandseinsatz musste sie ihren ehemaligen Kollegen erschießen, weshalb sie sich versetzen ließ. Nach vielen Fällen sind Falke und Grosz zu einem unzertrennbaren Team zusammengewachsen. Zudem ist Grosz die erste und einzige offiziell bestätigte queere Kommissarin des Tatorts.

Wotan Wilke Möhring spielt Thorsten Falke

Wotan Wilke Möhring wurde 1967 in Augustdorf geboren. Nach seinem Abitur an der Waldorfschule in Herne verpflichtete er sich bei der Bundeswehr zum Fallschirmjäger. Im Anschluss machte er eine Ausbildung zum Elektriker. Daraufhin war er als Türsteher, Clubbesitzer und Model tätig. Nach seinem Studium in visueller Kommunikation besuchte er Schauspiel-Workshops in Köln und Los Angeles. Seit 2013 ist er fester Teil des Tatorts Hamburg.

Falke (Wotan Wilke Möhring) glaubt nicht an einen Zufall. NDR/Christine Schroeder

Franziska Weisz spielt Julia Grosz

Franziska Weisz wurde 1980 in Wien geboren. Nach dem Matura studierte sie BWL an der Universität Wien. 1999 wurde sie vom österreichischen Regisseur Ulrich Seidl zufällig als Schauspielerin entdeckt. Trotz der immer häufigeren Rollenangebote schloss sie ein Master Degree in International Relations and Media am King's College in London ab. Seit 2016 ist sie im Tatort Hamburg zu sehen.