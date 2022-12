An Weihnachten gibt es natürlich auch einen Weihnachts-Tatort. Und zwar einen ganz besonderen. Das meistbeschäftigte Ermittlerteam – die beiden Münchener Kommissare Batic und Leitmayr – müssen einen Mord an Heiligabend aufklären. Ihr 90. Fall zusammen. Diesmal ist alles allerdings nur ein Spiel.

Um was geht es beim Tatort aus München?

Für ein Krimidinner wechseln die Beiden in die 1920er Jahre. Franz Leitmayr wird mit Schnauzer und Melone zu Detective Chief Inspector Francis Lightmyer und Ivo Batic, ebenfalls mit Schnauzer, zu Detective Constable Ivor Partridge. In Beckford Hall wird eine Leiche an Heiligabend gefunden. Sechs Gäste gibt es und jeder kann es gewesen sein.

Tatort München mit Batic und Leitmayr: Mehr Infos zum Team Kommissare aus dem Tatort München Ivo Batic, gespielt von Miroslav Nemec wurde in Zagreb (Kroatien) in den 50er Jahren geboren. Aufgewachsen ist er in einer Pflegefamilie, und obwohl er keine Familie hat, ist er ein ausgewachsener Familienmensch. Auch wenn er sich selten aus der Ruhe bringen lässt, teilt er auch mal härter aus, sobald er Ungerechtigkeit verspürt. Als Kommissarteam, das nun seit über 25 Jahren zusammen arbeitet, kommen Leitmayr und er ohne wenig Worte aus. Franz Leitmayr wird von Udo Wachtveitl gespielt. Aufgewachsen ist er als Einzelkind im Münchner Glockenbachviertel. Zu seinem Vater, welcher bereits verstorben ist, pflegte er keinen guten Kontakt. Mit seiner Mutter, welche noch lebt, verbringt er immer die Weihnachtszeit. Dass sein Privatleben unter dem Job leidet, erkennt man an den so oft gescheiterten Beziehungen, die alle nicht lange hielten. Flirten und provozieren tut er aber dennoch gern. Als Kommissar zeichnet ihn sein philosophischer Tiefsinn und sein Gerechtigkeitsempfinden aus. Miroslav Nemec spielt Ivo Batic Ivo Batic beobachtet das Treiben im Bierzelt mit gemischten Gefühlen. BR / Bernd Schuller Miroslav Nemec wird 1954 als Miroslav Strkanec in Zagreb (Kroatien) geboren. Als Scheidungskind seiner leiblichen Eltern wurde er mit zwölf Jahren von seiner Großtante und ihrem Mann adoptiert. Nemec besuchte zu dieser Zeit ein Gymnasium und gründete dort mit 15 Jahren eine Schulband, in welcher er heute noch mitwirkt. 1977 begann er seine Theaterkarriere. Nach und nach widmete er sich immer mehr der Arbeit vor den Fernsehkameras. So kam er dann nach mehreren Auftritten 1991 als Kriminalhauptkommissar zum Tatort München. Udo Wachtveitl spielt Franz Leitmayr Franz Leitmayr versucht seinen Freund und Kollegen Ivo Batic zu erreichen – der vergessen hat, dass er auch bei Kallis Umzug helfen wollte. Bayrischer Rundfunk Udo Wachtveitl wurde 1958 in München geboren. Bereits in jungen Jahren begann seine Sprecherkarriere und noch in den 70er Jahren synchronisierte er Kinderfilme. Nach seinem Philosophiestudium begann er Rechtswissenschaften zu studieren, brach aber nach dem fünften Semester ab. Seit den 1980er-Jahren trat er in Fernsehfilmen und -serien auf. Im Jahr 1991 führte ihn sein Weg zum Tatort nach München als Hauptkommissar Leitmayr.

Tatortcheck: Ist das noch ein Krimi?

Ivo Batic und Franz Leitmayr haben Knatsch. Sie giften sich an, als sie sich vor der Tür ihres Assistenten Kalli treffen. Der hat die beiden eingeladen. Zur Weihnachtsfeier. Dachten sie jedenfalls.

„ Wie schaust denn du aus? Warst du beim Kostümverleih? “ – Kommissar Ivo Batic

„ Habt ihr den Fasching vorgezogen? Ich dachte Weihnachtsessen! “ – Kommissar Franz Leitmayr

„ Schon Weihnachtsfeier – aber eben ganz besonders. Ein Krimidinner. Kennen sie das? “ – Assistent Kalli

Ein Rollenspiel. Ausgerechnet. Leitmayr und Batic nehmen ihren Assistenten zur Seite und machen ihm klar, dass das ne echt blöde Idee ist.

„ Kommissare, die Krimi spielen. Als ob Banker in ihrer Freizeit Monopoly spielen? “ – Kommissar Ivo Batic

Von links: Chief Inspector Francis Lightmyer (Udo Wachtveitl) und Constable Ivor Partridge (Miroslav Nemec) sind vor Beckford Hall angekommen. ard-foto s2-intern/extern BR/Bavaria Fiction GmbH/Hendrik Heiden Bild in Detailansicht öffnen Vorne, von links: Miroslav Nemec (Rolle: Ivo Batic / Detective Constable Ivor Partridge), Sunnyi Melles (Rolle: Simone / Lady Mona Bantam), Udo Wachtveitl (Rolle: Franz Leitmayr / Detective Chief Inspector Francis Lightmyer) und Katharina Schlothauer (Rolle: Katrin / "Kitty"). Hintere Reihe: Joshua Seelenbinder (Rolle: Till / Reverend Edgar Teal), Christoph Mory (Rolle: Arthur Rogers), Marie Rathscheck (Rolle: Heidi / Heather), Alexander Hörbe (Rolle: Martin / Dr. Mallard) und Ferdinand Hofer (Rolle: Kalli Hammermann / Charles "Charlie" Bantam). ard-foto s2-intern/extern BR/Bavaria Fiction GmbH/Hendrik Heiden Bild in Detailansicht öffnen Lady Bantam (Sunnyi Melles, oben), Dr. Mallard (Alexander Hörbe, Mitte links), Charlie (Ferdinand Hofer, oben), Constable Partridge (Miroslav Nemec) und Kitty (Katharina Schlothauer, vorne) versuchen die baumelnde Heather (Marie Rathscheck) loszubinden. ard-foto s2-intern/extern BR/Bavaria Fiction GmbH/Hendrik Heiden Bild in Detailansicht öffnen Chief Inspector Francis Lightmyer (Udo Wachtveitl, rechts) und Constable Ivor Partridge (Miroslav Nemec, links) untersuchen Arthur (Christoph Mory) im Kaminzimmer. ard-foto s2-intern/extern BR/Bavaria Fiction GmbH/Hendrik Heiden Bild in Detailansicht öffnen Constable Ivor Partridge (Miroslav Nemec, links) und Chief Inspector Francis Lightmyer (Udo Wachtveitl, rechts) verhören Charles (Ferdinand Hofer). ard-foto s2-intern/extern BR/Bavaria Fiction GmbH/Hendrik Heiden Bild in Detailansicht öffnen

Schließlich machen die beiden doch mit. Setzen sich an den Tisch zu ihren Kollegen aus dem Dezernat. Dann erfahren die beiden Kommissare, welche Rollen sie spielen. Leitmayr ist Chief Inspector, Batic nur Constable. Das ist in Großbritannien eher ein Wachtmeister. Das passt Batic überhaupt nicht und das lässt er seinen Kollegen auch immer wieder spüren. Aber Leitmayr wehrt sich. Er hat inzwischen Spaß am Krimidinner. „ Ich nehme es jawohl noch ernster als du. Du ermittelst dich hier so lustlos durch. Wo ist denn da das Rollenspiel? “ – Kommissar Franz Leitmayr

Fazit: Tatort mit Batic und Leitmayr ist eher ein Fernsehfilm für die Familie

Für die Zuschauer geht es In Mord unter Misteln perfekt inszeniert in die 20er Jahre. Die Musik, das Licht, die Kleider und Anzüge, die Pfeife, mit der Leitmayr stilecht ermittelt und nicht zuletzt die prächtige Einrichtung von Beckford Hall – in Wirklichkeit wurde das Ganze in einem bayrischen Schloss gedreht. Rollenspiel-Fans werden hier großen Spaß haben. Wer mit Rollenspielen nicht viel anfangen kann und einen spannenden Krimi erwartet hat, wird wahrscheinlich enttäuscht. Mord unter Misteln ist eher ein Familien-Fernsehfilm.

Deshalb 2 von 5 Elchen.