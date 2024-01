Ermittler aus dem Tatort Saarbrücken

Adam Schürk, gespielt von Daniel Sträßer, wurde als Kind von seinem Vater militärisch gedrillt. Hölzer, den er seit seiner Schulzeit kennt, befreite ihn aus dieser Situation. Nach der Schule lebte er einige Jahre in Berlin, bevor er den Polizeidienst in Saarbrücken aufnahm.

Leo Hölzer, gespielt von Vladimir Burlakov, wird noch sichtlich belastet durch Taten in seiner Jugend und der Befreiung Adams von seinem Vater. Nach der Schule stieg er direkt in den Polizeidienst ein. Sein letzter Kollege verließ ihn allerdings, weil Leo laut ihm Bedenken habe seine Waffe in Gefahrensituationen einzusetzen.

Daniel Sträßer spielt Hauptkommissar Adam Schürk

Daniel Sträßer wurde 1987 in Völklingen geboren. Nach seinem Abschluss 2007 an einer Waldorfschule studierte er Schauspiel an der Universität Mozarteum Salzburg. Schon während seiner Schauspielausbildung war er für das Taschenopernfestival und den Festspielen in Salzburg engagiert. Danach wirkte er bei der Zeitzeugenproduktion "Die letzten Zeugen" am Wiener Burgtheater mit, bevor er 2019 zum Tatort nach Saarbrücken kam.



Vladimir Burlakov spielt Hauptkommissar Leo Hölzer

Vladimir Burlakov wurde 1987 in Moskau geboren. 1996 kam er zusammen mit seiner Mutter und Großmutter als Asylsuchende nach München. Ab 2006 studierte er Schauspiel an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Direkt nach dem Abschluss seiner Ausbildung 2010 hatte er sein Fernsehdebüt mit der Serie "Im Angesicht des Verbrechens". Im Anschluss war er bei vielen Produktionen des Sat. 1, WDR und ZDF zu sehen. Seit 2020 ist er mit Daniel Sträßer im Tatort Saarbrücken zu sehen.