Es fühlt sich ein bisschen wie Urlaub am Sonntagabend an: Landschaftliche Idylle, Beschaulichkeit – es wäre aber kein Krimi, wenn es da nicht noch einen Mordversuch im Flugzeug gäbe. Was der Polizeiruf am Sonntag sonst noch so bietet: SWR3-Elch-Checker Michael Haas erzählt es uns.