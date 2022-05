Jetzt schon vorbereiten: Wie schläft es sich am besten? Welche Drinks erschfrischen am coolsten? Ab wann gilt Hitzefrei? Und schadet mir Sonnencreme? Hier kommt unser ultimatives FAQ.

Hoppla! Plötzlich war im Mai eine erste, kleine Hitzewelle da. Ob die kommenden Wochen tendenziell heiß werden oder der Sommer mit Rekordtemperaturen kommt, kann noch niemand sagen. Mit den besten Tipps wollen wir dieses Jahr früh anfangen, viel Spaß und bleibt cool!

Was soll ich bei Hitze anziehen?

Idealerweise trägt man im Sommer atmungsaktive Stoffe, die Feuchtigkeit abtransportieren. Damit fallen die meisten künstlichen Fasern raus – und auch viele Sportklamotten, die sonst schnell auf der Haut kleben oder schnell nach Schweiß riechen. Leichte Baumwolle oder Leinen gehören luftig geschnitten zu den besten Stoffen, wenn es heiß wird. Kaum ein Stoff ist leichter und kühler als Seide im Sommer, leider auch sehr empfindlich.

Die richtigen Klamotten sind entscheidend. Vor dem Gang ins Freie müssen aber auch die Augen professionell vor Sonne geschützt werden. SWR3 Stefan Scheurer

Geheimtipp Merinowolle auch im Sommer

Wolle bei Hitze? Ernsthaft? Jepp! Diese besondere Schurwolle kratzt nicht, da die Fasern klein, leicht und biegsam sind. Merino hat deshalb mit dem kratzigen Tragekomfort von normaler Wolle nichts zu tun. Mehr noch: Als T-Shirt oder Hose halten sie sowohl warm als auch kühl, führen Feuchtigkeit ab und stinken praktisch nie nach Schweiß. In mehreren Studien wurde Merinowolle als außerordentlich gut verträglich bewertet.

Merinowolle gegen Schweißgeruch

Keine andere Faser kann das, schon gar keine künstliche! Achtung beim Kauf: Merinowolle ist leider nicht ganz billig, sie wird oft mit Kunstfasern kombiniert, auch um die Kleidung etwas günstiger und haltbarer zu machen. Spätestens das führt allerdings wieder zu Schweißgeruch. Am besten, man vergleicht verschiedene T-Shirts, 80% Merinowolleanteil sollte es schon sein.

Kinder haben es nachts besonders schwer: Zudecken in Leintüchern reicht aus, Trinken in Reichweite, aber auf keinen Fall Schorle, Milch oder etwas Süßes. SWR3 Stefan Scheurer

Wie kann man bei Hitze am besten schlafen?

Wer gut schlafen möchte, sollte übrigens auch etwas anziehen. Kalt duschen kann kontraproduktiv sein. Und auch ohne Klimaanlage bekommt ihr das Schlafzimmer kühler. Die besten Tipps dazu haben wir hier zusammengefasst:

Was sollte ich bei Hitze trinken?

Na, trinkst du auch zu wenig? Lass es uns checken: Mindestens 2 Liter sollten es bei hohen Temperaturen sein, bei Kindern ebenfalls mindestens 1 Liter. Wer mehr auf die Waage bringt, muss unbedingt auch mehr trinken!

Man ahnt es: Alkohol sollte es nicht sein, außer man will sich übertrieben schnell abschießen. Alkohol wirkt bei Hitze und Sonneneinstrahlung deutlich schneller und weitet die Blutgefäße. Das führt zu Müdigkeit und Kreislaufproblemen, im dümmsten Fall zum Kreislaufstillstand – das ist durch Studien gut belegt.

Heute gibt es ja alles alkoholfrei – und das ist richtig bei großer Hitze. SWR3 Stefan Scheurer

Ist Schorle bei Hitze besser als Wasser?

Wasser ist schon einmal sehr gut, aber durch das Schwitzen verlieren wir auch schnell Mineralien. Fruchtsaftschorle (z. B. Apfel-, Holunder- oder Johannesbeerschorle) oder isotonische Getränke sind bei Hitze die beste Wahl. Alkoholfreies Bier ist deshalb ebenfalls vollkommen ok.

Noch ein paar wirklich coole Drinks aus Ländern, in denen es noch viel heißer ist als bei uns? Das können wir uns sozusagen abschauen von den Profis:

Zu wenig Trinken führt zum Sonnenstich

Selbst ohne direkten Sonnenkontakt kann zu wenig Trinken und zu viel Hitze zu einem Sonnenstich führen. Die Symptome sind grippeähnlich, der Kopf ist heiß und wird auch mal rot. Kopfschmerzen, Schwindel und eine innere Unruhe zeigen, dass was nicht stimmt. Kalte Tücher und ein schattiges Plätzchen sind dann Pflicht.

Wer viel trinkt und den Kopf bedeckt kann sich gut gegen Sonnenstich schützen. Abends ist die Sonne nicht mehr gefährlich. SWR3 Stefan Scheurer

Symptome beim Sonnenstich

Es kann durchaus einen Tag gehen, bis die Symptome wieder weg sind. Aber Achtung: Sonnenstiche sind ernst zu nehmen, lieber früher zum Arzt gehen als zu spät! Schmerzmittel aus der Hausapotheke sollten nur nach Rücksprache mit einem Arzt genommen werden. Bei schweren Sonnenstichen können z. B. Ibuprofen oder Diclofenac zu Komplikationen führen!

Übrigens: Sonnencreme schützt überhaupt nicht vor einem Sonnenstich, da die Hitze die Hirnhaut oder gleich das ganze Hirn reizt. Sonnencreme schützt höchstens vor einem Sonnenbrand, wenn dich davor eine Sonnencremeallergie nicht hinrafft:

Wieviel Hitze erträgt ein Mensch?

Wenn es zu heiß wird, kühlt der Schweiß unseren Körper runter, unter 38 °C. So lange wir das mit genug Trinken ausgleichen, können wir vieles aushalten. Und trotzdem: Wie viel Hitze wir aushalten hängt sehr stark davon ab, wie viel wir trinken, wie heiß es ist und ob wir in der schwülen Sonne rumspazieren oder an einem schönen Badesee im Schatten liegen.

Bei gesunden Menschen hat das ganze trotzdem seine Grenze: Wir können nicht in der Fähigkeit unserer Körper, genug zu schwitzen. Menschen schwitzen in Extremsituationen höchstens etwa zwei Liter pro Stunde.

Das bedeutet: Wenn die Menge Schweiß nicht mehr reicht, den Körper unter 38 °C zu bringen, wird es ernst. Im Schatten bei trockener Luft wird es in der Praxis nach einer Studie der Universität Sydney bei etwa 45 °C aufwärts lebensgefährlich.

Auch eine Möglichkeit im Sommer: Draußen schlafen. SWR3 Stefan Scheurer

Welcher war der heißeste Sommer ever?

Der Sommer 2003 wurde als Jahrhundertsommer bezeichnet. Laut Deutschem Wetterdienst war es der heißeste Sommer seit Wetteraufzeichnung. In SWR3Land war 2003 der heißeste Ort Karlsruhe, mit einem offiziellen Allzeitrekord von 40,2 °C. Warum das so war hat das Karlsruher Institut für Technologie ausgewertet.

Was tun mit Hund, Katze, Maus bei Hitze?

Tiere haben unterschiedliche Fähigkeiten, mit Hitze umzugehen. Das macht generelle Tipps schwer. Während es die eine Art verträgt, in einer gut durchlüfteten Wohnung zu stehen, werden andere davon krank. Trotzdem ist frische Luft für alle Tiere bei Hitze wichtig – außer für Fische, bei denen man eher schauen sollte, dass das Aquarium nicht überkocht.

Viel Gras sorgt für kühle Füße: Tiere, die viel an der frischen Luft sind, vertragen Hitze meist besser als kleinere Nagerchen, die nur das Innere der Wohnung kennen und ab 28 Grad bereits Probleme bekommen. SWR3 Stefan Scheurer

Frisches Wasser ist für alle Tiere wichtig, wenn es arg heiß ist können feuchte Handtücher den größeren Haustieren beispielsweise bei Autofahrten auch helfen. Eine Sprühflasche tut es auch. Grundsätzlich gilt: Besonders kleine Haustiere leiden schnell unter Hitze, Nager und Vögel beispielsweise. Je nach Rasse sollte man sich gut darüber informieren, wann es den Tieren zu heiß ist. Manche kleine Tiere vertragen nicht einmal 30 °C.

Wann ist der Boden zu heiß für den Hund?

Praktisch alle Tiere können sich auf heißem Asphalt verbrennen. Am besten, der Hund betritt nur helle Stellen im Boden oder natürlichen Untergrund wie z. B. Gras. Wenn der Boden z. B. für die menschliche Hand zu heiß ist, dann ist er es auch für den Hund. Wer seinen Hund im Sommer schert, kann ihm draußen schnell einen Sonnenbrand verpassen. Manche langhaarige Rassen vertragen es allerdings gut.