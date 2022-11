Vereinfacht gesagt sollen mehrere Faktoren geändert werden, mit denen der Wert von selbst genutzten Immobilien geschätzt wird. Das passiert bei jedem Erbe, denn um zu bestimmen, ob und wieviel Erbschaftssteuer anfällt, muss zunächst der Wert der Erbschaft ermittelt werden.

Die wohl wichtigste Änderung betrifft den sogenannten „Sachwertfaktor“ von Immobilien. Mit ihm wird die Lage am Immobilienmarkt in die Bewertung aufgenommen. Er soll also abbilden, wie begehrt die Immobilie am Markt ist. Das ist zum Beispiel abhängig von der Lage oder vom Gebäudetyp.

Dieser Faktor soll von einem Gutachterausschuss für die jeweilige Regionen festgelegt werden. Ist das nicht der Fall, gibt der Bund ihn in einer Tabelle vor. Die soll nun angepasst werden.

Bisher lag der Faktor zwischen 0,5 bis 1,5. Nach der Gesetzesänderung soll er zwischen 0,8 und 1,8 liegen. Die Wertsteigerung liegt damit bei mindestens 20 Prozent.