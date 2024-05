per E-Mail teilen

Seit Montag berichten Kunden des Mobilfunk-Anbieters 1&1 über Probleme mit dem mobilen Internet und bei Telefonaten.

Zu der Störung soll ein Software-Update im neuen Handynetz des Unternehmens aus Montabaur geführt haben. Wie 1&1 am Dienstag mitteilte, sei diese im Laufe des Tages behoben worden. Etwa vier Prozent der zwölf Millionen Kunden seien betroffen gewesen. Probleme gab es offenbar auch bei Winsim, Yourfone und anderen Mobilfunk-Discountmarken, die zur 1&1-Unternehmensgruppe gehören.

Entschädigung für 1&1-Kunden möglich

Am Dienstag und auch am Mittwoch kam es in Teilen des Netzes noch immer zu Beeinträchtigungen. Auf 1&1 könnten damit jetzt Entschädigungszahlungen zukommen. Denn laut Telekommunikationsgesetz haben Betroffene darauf Anspruch.

Alexander Winkler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion berichtet:

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat dafür einen neuen Musterbrief entworfen, den Verbraucher an den Anbieter schicken können. Dieser kann hier runtergeladen oder schriftlich angefordert werden.

1&1-Kunden berichten über Probleme

Auf der Website allestoerungen.de schreiben User, sie hätten den dritten Tag in Folge Probleme mit den Diensten von 1&1:

Hier in Düsseldorf permanent Probleme seit Montag 6h. 4G oder 5G ist manchmal kurz für wenige Sekunden/Minuten da, dann wieder weg.

Kann aktuell telefonieren, aber nicht angerufen werden. Heute ist der dritte Tag mit Störung!

Ebenfalls seit Montagmorgen um 6:50 Uhr bis einschließlich jetzt, Mittwoch 29.05.24 Stand 9:03 Uhr, kein Netz. Neustart gemacht, Flugmodus rein und raus. Nichts geht. Keine Unterstützung seitens 1und1.

1&1 mit eigenem Handynetz

1&1 hat sein noch sehr kleines Handynetz Ende vergangenen Jahres aktiviert. Zuvor hatte die Firma vor allem das Netz von O2 benutzt und dafür Miete gezahlt. Nun überführt 1&1 seine Kunden schrittweise in sein eigenes Netz.

In den meisten Gegenden Deutschlands hat das Unternehmen allerdings keine Antennen. Dort werden 1&1-Kunden im Rahmen eines National-Roaming-Vertrags mit Antennen von O2 verbunden. Das O2-Netz sei von den Einschränkungen nicht betroffen, sagte ein Firmensprecher.