Gerade gehen die Corona-Inzidenzen schön runter, da hören wir vom Affenpockenvirus – oh nein! Hier erfährst du, was bisher darüber bekannt ist.

Bis Freitagabend waren es bereits deutlich über hundert Fälle weltweit: Aus mehreren europäischen Ländern, Australien, Kanada und den USA wurden Ansteckungen mit Affenpocken gemeldet. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es den ersten Patienten in Deutschland geben würde.

Erster Affenpocken-Fall in Deutschland

Am Freitag wurde der erste Fall von Affenpocken in Deutschland nachgewiesen. Ein Brasilianer hatte sich selbständig in medizinische Untersuchung begeben, nachdem er bei sich erste Symptome bemerkt hatte. Seitdem wird er in der München Klinik Schwabing isoliert und behandelt. Die Bundeswehr konnte die Infektion anhand eines speziellen PCR-Tests bestätigen.

Eine Genomsequenzierung habe ergeben, dass sich der Patient mit der milderen, westafrikanischen Variante des Virus angesteckt hatte, sagte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).

Der Mann sei von Portugal über Spanien nach Deutschland eingereist und halte sich seit einer Woche in München auf. Zuvor sei er in Düsseldorf und Frankfurt am Main gewesen.

Was abzusehen war. Der erste #Affenpockenfall in Deutschland bestätigt. Wichtig ist es auf die klinischen Zeichen zu achten & bei Verdacht eine ärztliche Abklärung zu veranlassen. Informationen gibt es hier: https://t.co/z0hFcoZNSM https://t.co/uSfQPSYu6T

Affenpocken – was ist das eigentlich?

Erstmals nachgewiesen wurden sie 1958 bei Affen, daher auch der Name Affenpocken. Eigentlich kommen die Erreger in Hörnchen und Nagetieren vor. Affen und auch Menschen können sich bei denen aber anstecken. Die Krankheit ist sehr selten, sie kommt hauptsächlich in West- und Zentralafrika vor. In Nigeria zum Beispiel zählten die Behörden bis Ende April 46 Verdachtsfälle, bei 15 Personen wurden die Viren nachgewiesen. Keiner ist daran verstorben. So einen großen Affenpocken-Ausbruch wie jetzt gab es in Europa in der Vergangenheit noch nicht.

Veronika Simon aus der SWR-Wissenschaftsredaktion fasst zusammen, was man über die Affenpocken weiß:

Nachrichten 21.5.2022 Stichwort Affenpocken Dauer 2:30 min

Welche Symptome hat man bei Affenpocken?

Die häufigsten Symptome sind plötzlich auftretendes hohes Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen und geschwollene Lymphknoten. Dazu kommt der typische Hautausschlag: erst kleinere Verfärbungen und dann eitrige Bläschen, die verkrusten und abfallen. Es können Narben zurückbleiben. Die meisten Fälle sind mild. Nach ein paar Wochen sind die Patienten wieder gesund.

Wie gefährlich sind die Affenpocken?

In der Regel heilen Affenpocken wieder ab. Es sind milde Verläufe, doch bei Kindern können sie schlimmer verlaufen. Das hängt von der Virusvariante ab. Bei der Variante, die in Westafrika auftritt, führt sie bei einer von hundert Personen zum Tod. Bei der Variante aus Zentralafrika sind es viel mehr. Da sterben bis zu elf von hundert Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren. Aber die Affenpocken können behandelt werden. Seit kurzem ist in der EU ein Medikament zugelassen – und die Pockenimpfung schützt über eine Kreuzimmunität zu 80 Prozent auch vor den Affenpocken.

Im Video spricht Fabian Leendertz vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung darüber, wieso wir nicht in Panik verfallen müssen und wie wir das Risiko für weitere Erregersprünge von Tier zu Mensch verringern können:

Kommt jetzt eine Affenpocken-Epidemie?

Die Gefahr, dass es in Deutschland oder Europa eine größere Affenpocken-Epidemie geben wird, sei eher gering, sagt Gerd Sutter vom Institut für Infektionsmedizin und Zoonosen von der LMU München. Das liege am Übertragungsweg: Während sich beispielsweise Corona- oder Grippeviren über Aerosole weit verbreiten, werden die Affenpocken nach jetzigem Wissensstand meist über direkten, engen Kontakt mit Betroffenen übertragen.

Auch andere Fachleute teilen diese Einschätzung. Das Robert-Koch-Institut (RKI) sieht die Gefahr einer Infektion bei Kontakt mit Körperflüssigkeiten oder Schorf der Affenpocken-Infizierten und „ vermutlich auch im Rahmen von sexuellen Handlungen “. Der aktuelle Ausbruch in Europa sei sehr ungewöhnlich, so Sutter, und müsse ernstgenommen werden.

Eine gute Zusammenfassung über Monkeypox. Seit Monaten haben WHO und RKI ein Übungs-Szenario zu einem Ausbruch fiktiver „Leopardenpocken“ vorbereitet, den wir heute als G-7 Gesundheitsminister simuliert haben. Zeigt, welche Bedeutung Pandemien bekommen https://t.co/E9eJSba53v

Laut WHO sei es jetzt wichtig, Betroffene zu erkennen und medizinisches Personal für das Thema zu sensibilisieren, damit Infektionsketten durchbrochen werden können.