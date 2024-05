Der slowakische Regierungschef Robert Fico wurde bei einem Attentat verletzt. Inzwischen befindet er sich nach einer mehrstündigen Operation wohl außer Lebensgefahr.

Auf den 59-Jährigen wurden am Mittwochmittag in der Stadt Handlova, rund 150 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bratislava, auf offener Straße mehrere Schüsse abgegeben. Der slowakische Ministerpräsident wurde mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen. Er befand sich in einem schlechten Zustand und musste operiert werden. Der Eingriff sei laut Ficos Stellvertreter, Tomáš Taraba, aber „ gut verlaufen “, sagte er der BBC.

Ich schätze, dass er am Ende überleben wird. Im Moment befindet er sich nicht in einer lebensbedrohlichen Situation.

Fico ist ansprechbar

Der Premier wurde offenbar fünf Stunden lang operiert. Seine Genesung könne wegen der Folgen der Verletzungen schwierig werden. Momentan ist er wohl ansprechbar aber noch recht schwach.

Er kann sprechen, aber nur ein paar Sätze, und dann ist er sehr sehr erschöpft.

Attentat auf Fico: Verdächtiger wurde festgenommen

Der slowakische Innenminister, Matus Sutaj Estok, erklärte, dass ein Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen wurde. Dabei soll es sich um einen 71-jährigen Hobby-Schriftsteller handeln. Die Waffe hatte er offenbar legal besessen, da er in der Vergangenheit für einen privaten Sicherheitsdienst gearbeitet hatte. Der Minister geht von einer politisch motivierten Tat aus. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Schüsse auf slowakischen Regierungschef Fico: Zeugen berichten von der Tat

Laut Augenzeugen habe der Täter auf Fico gewartet: Der Premier befand sich in einem Gebäude, kam heraus und wollte einigen Menschen die Hand schütteln. Dann folgten einige Schüsse – mindestens einer traf den 59-Jährigen in die Brust, berichten slowakische Medien.

Hier wurde auf Fico geschossen:

Olaf Scholz: Attentat „erschüttert mich sehr“

Der Angriff auf Fico löste international Bestürzung aus. Unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz meldete sich zu Wort. Auf dem Kurznachrichtendienst X sprach er von einem „feigen Attentat“ . Er sei in Gedanken „bei Robert Fico, den Angehörigen und den Bürgerinnen und Bürgern der Slowakei“ .