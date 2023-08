Es sind vier Verdächtige und sie haben mehr als 20 Einbrüche begangen. Bemühen wir ein paar Floskeln an dieser Stelle: Die Bären sind los!

Ein Jahr lang stand die Polizei in Kalifornien vor einem Rätsel: In der Gemeinde Lake Tahoe wurde immer wieder eingebrochen. Jetzt sind die Einbrecher geschnappt: eine Bärenmama und ihre drei Jungen.

Anhand von DNA-Spuren konnte man ihnen mindestens 21 Fällen von Sachschäden seit 2022 zuweisen, teilte die Fisch- und Wildtiervereinigung in Kalifornien mit.

Bären als Einbrecher in Kalifornien

Das erwachsene Bärenweibchen, das Forschern als 64F bekannt ist, war zu Jahresbeginn mit einem Peilsender ausgestattet worden. Die Einbrecher-Mama wird nun voraussichtlich in ein Wildtierreservat in der Nähe von Springfield im Staat Colorado gebracht.

So sollen die Einbrüche jetzt verhindert werden

Die Jungtiere könnten in einer Art Reha-Einrichtung im kalifornischen Sonoma County landen. Denn: Sie müssen lernen, dass Einbrechen nicht zum guten Bären-Ton gehört. In der Einrichtung könnten sie, so die Hoffnung, die negativen Verhaltensweisen abstellen, die sie von der Mutter gelernt hätten, hieß es. Ziel wäre dann, die Bärenjungen in die freie Wildbahn zurückzubringen.

Alle drei Jungtiere wurden vor dem Transfer untersucht. Es wird angenommen, dass eines der Jungen bei einem Fahrzeugaufprall vor kurzem schwere Verletzungen erlitten hat, aber immer noch mobil ist.