Wenn Tiere ein neues Lieblingsspielzeug haben sind alle happy – wie diese Schwarzbären und alle, die ihnen dabei zuschauen dürfen.

Eine Schwarzbären-Gang ist gerade DIE Attraktion im Safari-Park Woburn im englischen Bedfordshire. Dort hat es in den vergangenen Tagen so viel geregnet, dass sich im Bärengehege ein kleiner See gebildet hat. Die Tierpfleger hatten die Idee, ein Tretboot in Form eines Schwanes dort reinzusetzen. Zusätzlich haben sie Honig und Nüsse auf den Plastikflügeln des Schwans verteilt. Das Freizeitangebot kam bei den Bären super an – und das Video vom Safari-Park Woburn ist inzwischen ein Hit:

Bären in Schwan-Tretboot verliebt – das steckt dahinter

Die Bären scheinen richtig verliebt zu sein in den Schwan. Ulrike Richter, Chef-Tierpflegerin im Bärenpark Worbis, hat im SWR3-Interview erklärt, woran das liegen könnte:

Bären sind sehr verspielt und neugierig. Und es geht gerade auf die Paarungszeit zu – da spielen Bären generell sehr viel.

Die Paarungszeit beim amerikanischen Schwarzbär geht laut World Wide Fund For Nature (WWF) etwa von Mai bis Juli. Ab einem Alter von drei Jahren können Schwarzbären zum ersten Mal Nachwuchs bekommen.

Was auch noch dafür sprechen könnte, dass die Bären den Tretboot-Schwan so in Beschlag genommen haben, ist der Trick der Tierpfleger mit dem Honig und den Nüssen. Denn laut WWF haben alle Bären einen extrem guten Geruchssinn – vielleicht sogar den besten unter allen Säugetieren. Und der süße Honig ist ein Leckerbissen, den alle Bären lieben.

