In Schweden sind die Elche los! Wer mag, kann sie im Stream live verfolgen. Und auch SWR3Land ist ja bekannt für seinen Elch. Der hatte einen besonderen Auftritt im Studio.

Schweden und Elche – das gehört zusammen wie Deutschland und Schlager. Viele lieben sie, manche hassen sie. In Schweden sind Elche fast überall unterwegs – in den Wäldern, in Elchparks, in den Städten, sie sollen sogar betrunken in Vorgärten aufgetaucht sein.

Wanderung der Elche in Schweden im Livestream

Schätzungsweise leben rund 350.000 Elche in Schweden. Da verwundert es nicht, dass die Elchwanderung in Nordschweden als mega Natur-Event in verschiedenen Livestreams gezeigt wird. In diesem Jahr überträgt unter anderem der schwedische Sender SVT vom 22. April bis zum 9. Mai diese Elchwanderung. Das Live-Elch-TV ist in Schweden längst Kult, SVT ist schon seit 2019 regelmäßig dabei, wenn die Elche im Frühling Richtung Norden ziehen.

Die Elchwanderung ist in Schweden jedes Jahr ein mega Event – und wird auch im Livestream übertragen. dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa | Kay Nietfeld

Dutzende Kameras und Mikrofone sind auf dem Wanderweg der Elche aufgebaut. Auch bei RTL+ und bei GEO Television wird die Elchwanderung gestreamt.

Schweden: Faszination Elchwanderung

Was ist so faszinierend daran, sich Elche im Stream anzuschauen? Unsere Schweden-Korrespondentin Sophie Donges schätzt, dass es vor allem die schönen Naturaufnahmen und die Entspannung sind – und die Gemeinschaft. Denn rund um die Elchwanderung gibt es in Schweden nicht nur die Livestreams, sondern auch Chats und eine App. Die Menschen dort tauschen sich regelrecht darüber aus, was sie so auf dem Bildschirm entdeckt haben.

Über die Faszination und die Highlights der Elchwanderung hat sie auch in SWR3 MOVE mit Moderator Volker Janitz gesprochen:

Nachrichten 22.4.2024 „Bis die Elche kommen, kann es manchmal ein paar Tage dauern“ Dauer 2:28 min SWR3-Schweden-Korrespondentin Sophie Donges spricht mit Moderator Volker Janitz in SWR3 MOVE über die Elchwanderung in Schweden.

Auch der SWR3-Elch war unterwegs

Auch unser SWR3-Elch war auf Wanderung. SWR3-Hörer Klaus aus Heidelberg hat ihn am Montag als Erster im Videostream entdeckt – und konnte sich jetzt über tierische Bereicherung zu Hause freuen.

Elche in Schweden: flauschig und doch gefährlich

Kult hin oder her: In Schweden sind die Tiere, die eigentlich total flauschig und friedlich aussehen (es aber nicht sind), nicht bei allen beliebt. Für manche Waldbesitzer sind Elche schon fast eine Plage. Denn die jungen, saftigen Spitzen von Nadelbäumen gehören zu den bevorzugten Delikatessen der Elche.

Und auch für Autofahrer ist der ein oder andere Elch schon zu einer gefährlichen Begegnung geworden. Rund 5.000 Verkehrsunfälle gibt es jedes Jahr mit Elchen. Die Tiere stehen plötzlich auf der Straße und lassen sich kaum vom Scheinwerferlicht und Motorgeräusch verschrecken, sondern bleiben stur auf der Straße stehen.