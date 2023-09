Oh Schreck! Ein Bär im Disney-Freizeitpark – und es ist nicht Balu! Während der Einfangversuche tauchten im Netz „Bilder“ von dem Tier auf ...

Eine vermutlich hungrige Schwarzbärdame hatte es sich am Montagvormittag (Ortszeit) in einem Baum gemütlich gemacht. Der Baum stand unglücklicherweise aber nicht in einem Wald in der Wildnis, sondern direkt neben der Attraktion „Big Thunder Mountain Railroad“ im Magic Kingdom im US-Bundesstaat Florida. Der Vergnügungspark, der zum Walt Disney World Resort gehört, ist so etwas wie für uns das Disneyland Paris.

Mitarbeiter der Wildtierbehörde versuchten, das Tier einzufangen. Währenddessen verzögerte sich der Eintritt zum Park, zehn Attraktionen blieben vorübergehend geschlossen.

Bär sperrt sich in Auto ein – Video zeigt witzige Befreiungsaktion

Bärin bei Disney hatte wohl Hunger

Am Nachmittag konnte die Bärin schließlich gefangen und an einem sicheren Ort wieder freigelassen werden. „ Im Herbst sind Bären aktiver bei der Futtersuche, um sich Fettreserven für den Winter zuzulegen “, sagte Lisa Thompson von der Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Dabei fräßen sie rund 20.000 Kalorien pro Tag. Vermutlich sei das Tier also auf der Suche nach Nahrung in den Park gekommen.

Nearly half of Disney World's Magic Kingdom Park in Florida shut down Monday after a black bear was spotted in a tree and safely captured. https://t.co/spzm0emH05 pic.twitter.com/QLwCprRh0V

Junger Schwarzbär läuft durch Washington und wird zum Medienstar

Bär im Magic Kingdom – hier kommen die Memes

Während die Mitarbeiter der Wildtierbehörde die Bärin versuchten einzufangen, tauchten im Netz so einige „Bilder“ von Sichtungen auf.

Wenn man schon mal im Magic Kingdom ist, darf ein Selfie nicht fehlen:

Obligatory castle selfie. pic.twitter.com/vmN94Kv0jK

Influencer können einpacken: Bär macht 400 Selfies in Wildpark

Und einmal im Leben Geisterbahn fahren!

The magic kingdom bear living its best life pic.twitter.com/VCBBwKihon

O Gott, ja, der ist echt angsteinflößend:

Terrifying bear spotted at Tomorrowland in Magic Kingdom pic.twitter.com/EFovLjG7Mz

War der Bär etwa schon länger im Park?

Bear in Magic Kingdom? Pshhh that’s old news I met him last week 😂 pic.twitter.com/wqVBtVC1KU

Hier sieht man, wie der Bär sein Unwesen unter Parkbesuchern treibt:

Confirmed: Bears Loose In Magic Kingdom #bears #loose #magickingdom #character #countrybearjamboree #BigAl #confirmed pic.twitter.com/yB17ufgDME

Aber so richtig schnell ist er nicht:

here’s video footage of that bear running away from Magic Kingdom this morning…im not gonna lie i thought bears were faster than that pic.twitter.com/EuITRkAQA0

Angeblich handelte es sich bei der Bärin um Taylor Swift: