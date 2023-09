Bis jetzt ist alles gut gelaufen: Die Ärzte berichten, dass der Patient zwei Tage nach dem Eingriff Witze reiße und auf einem Stuhl sitzen könne. Aber nun kommt es entscheidend auf die nächsten Tage an.

Lawrence Faucette ist 58 Jahre alt und wäre laut seiner Ärzte nicht mehr lange am Leben ohne neues Herz. Er hat eine unheilbare Herzkrankheit und noch weitere gesundheitliche Probleme. Sein Zustand war so schlecht, dass er keine Chance auf ein menschliches Spenderherz hatte. Deshalb entschieden sich die Ärzte, Faucette ein genetisch angepasstes Schweineherz einzusetzen.

Ich werde mit aller Kraft um jeden Atemzug kämpfen, den ich kriegen kann.

Hier seht ihr ein Video der Operation, bereitgestellt von der University of Maryland School of Medicine. Guckt es am besten nur an, wenn ihr solche Bilder gut ertragen könnt!

Zweite Schweineherz-Transplantation in den USA

Das gleiche Chirurgenteam am University of Maryland Medical Center in Baltimore hatte diese Operation schon bei einem anderen Patienten im vergangenen Jahr gemacht. Damals war es die weltweit erste Operation dieser Art, Experten sprachen von einer medizinischen Sensation. Der Patient Bennett starb allerdings zwei Monate später.

Wochen nach der Schweineherz-Transplantation sind entscheidend

Bei Faucette sind die kommenden Wochen entscheidend, sagen seine Ärzte. Der behandelnde Chirurg Bartley Griffith ist voller Zuversicht und findet nach der gelungen Operation immerhin humorvolle Worte:

Wissen Sie, ich muss einfach immer wieder den Kopf schütteln – wie kann es sein, dass ich mit jemandem rede, der ein Schweineherz hat?

Seine Kollegen und er fühlten sich sehr privilegiert, sagte Griffith, verspürten aber auch viel Druck.

Transplantation: Viele Menschen brauchen lebensrettende Organspende

Bei Spenderorganen gibt es in den USA und auch bei uns massive Engpässe. Rund 8.500 Menschen warten in Deutschland auf eine Organspende. Aber nicht alle von ihnen werden ein lebenswichtiges Organ bekommen. Im vergangen Jahr haben weniger als 900 Menschen ein oder mehrere Organe gespendet.

Wer etwa eine neue Niere braucht, wartet in Deutschland im Schnitt rund acht Jahre auf ein Spenderorgan und damit deutlich länger als in anderen europäischen Ländern. Die Wartezeit ist eine große Belastung für die Betroffenen und ihre Angehörigen.