Bei einem Bootsunglück auf dem Lago Maggiore in Italien sind vier Menschen ums Leben gekommen. Ein plötzlicher Wirbelsturm hatte das Boot erfasst.

Taucher und Hubschrauber hatten am Monatgmorgen noch nach der letzten vermissten Person im Lago Maggiore gesucht. Die italienische Feuerwehr bestätigte dann auf Twitter die traurige Gewissheit:

#Varese, imbarcazione ribaltata nel lago Maggiore: recuperato il corpo senza vita della quarta persona, l’ultima delle quattro segnalate come disperse. Concluse le operazioni di ricerca da parte dei #vigilidelfuoco, inizia il recupero dell'imbarcazione [#29maggio 8:00] pic.twitter.com/NZAcdBe77r

Vier Menschen sterben bei Bootsunglück

Ein plötzlich auftretendes Unwetter mit starken Winden hatte das Segelboot auf dem Lago Maggiore am Sonntagabend zum Kentern gebracht. 23 Menschen waren zu der Zeit an Bord. 19 Menschen wurden gerettet, einige von ihnen konnten aus eigener Kraft an Land schwimmen. Fünf Menschen wurden nach ihrer Rettung ins Krankenhaus gebracht, die anderen konnten vor Ort versorgt werden. Nach Erkenntnissen wurde das Segelboot für eine Geburtstagsfeier gemietet.

🔴 #Varese, imbarcazione ribaltata nel lago Maggiore, nelle acque antistanti Lisanza: salve 19 persone. Operazioni di ricerca in corso di alcune persone segnalate come disperse, #vigilidelfuoco al lavoro con soccorritori acquatici, sommozzatori, elicottero [#28maggio 20:45] pic.twitter.com/1cubDhLxg9

Zwei Frauen und zwei Männer starben bei dem Unglück – ein Mann und eine Frau aus Italien, eine Russin sowie ein Mann aus Israel. Unter den Toten war nach Medienberichten auch die Frau des Bootsbesitzers. Wie das Generalkonsulat Mailand bereits am Montagmorgen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, waren keine Deutschen unter den vier Todesopfern.

Nachrichten 29.5.2023 Vier Tote nach Bootsunglück auf Lago Maggiore Dauer 1:15 min Auf dem Lago Maggiore in Norditalien hat sich ein schweres Unglück ereignet. Am Sonntagabend kenterte ein Boot, Vier Menschen kamen ums Leben.

Wirbelturm erfasst Touristenboot auf Lago Maggiore

Das Boot war am Sonntag gegen 19.00 Uhr während eines Unwetters am südlichen Ende des Lago Maggiore in der Nähe des Ortes Lisanza (Region Lombardei), gekentert. Vermutlich wurde die Crew von einem plötzlichen Wirbelsturm überrascht. Der war Teil eines Sturmsystems, das die Lombardei am Sonntagabend traf.

Wie der Präsident der Region Lombardei, Attilio Fontana, auf Facebook schrieb, wurde der „sehr schwere Vorfall“ durch eine „Windhose“ ausgelöst.